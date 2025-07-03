Прокуратура розслідує масштабну екологічну шкоду в лісах Тернопільщини

На Тернопільщині ДБР повідомило про підозру керівництву держлісгоспу через незаконні рубки на понад 56 мільйонів гривень

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору та головному лісничому державного підприємства «Бережанирайагроліс» у Тернопільській області. Посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до масштабних незаконних вирубок лісу.

Протягом 2023 року посадовці вносили до лісорубних квитків інформацію про види рубок і ділянки без належної перевірки. Внаслідок цього, з порушенням лісовпорядної документації, на території лісництва було незаконно зрубано понад 6 200 дерев різних порід.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 56,9 мільйона гривень.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі вирішується питання про відшкодування завданих збитків.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська обласна прокуратура.