На війні загинув захисник Руслан Цимбалістий з Тернопільщини
Кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя нашого Героя… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
27 червня 2025 року в районі н.п. Мала Вовча Харківської області під час здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, загинув солдат ЦИМБАЛІСТИЙ РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ, 1975 року народження, житель м. Борщів.
Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. В цю гірку мить схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.
Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.
Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!