На війні загинув захисник Руслан Цимбалістий з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя нашого Героя… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

27 червня 2025 року в районі н.п. Мала Вовча Харківської області під час здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України, загинув солдат ЦИМБАЛІСТИЙ РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ, 1975 року народження, житель м. Борщів.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. В цю гірку мить схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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