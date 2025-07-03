У Почаєві судитимуть власника собаки, яка жорстоко покусала 11-річну дівчинку

До суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя міста Почаїв Тернопільської області, якого обвинувачують у завданні тілесного ушкодження середньої тяжкості з необережності (ч. 1 ст. 128 КК України). Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 30 березня 2025 року чоловік вигулював свою німецьку вівчарку без намордника. Пес був спущений із повідка, що стало причиною нападу на 11-річну дівчинку, яка саме йшла ґрунтовою дорогою.

Собака накинувся на дитину та завдав серйозних ушкоджень обличчя. Родичі негайно доправили постраждалу до медичного закладу.

За висновками судово-медичної експертизи, травми дівчинки класифіковано як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Дитина досі потребує додаткового обстеження та подальшого лікування.

Обвинувальний акт скеровано до суду за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Кременецької окружної прокуратури.

Санкція статті, яку інкримінують власнику собаки, передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.