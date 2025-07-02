Зниклий безвісти, знайдений серед Героїв: Василь Шевчук повертається додому назавжди

Гримайлівська селищна громада з глибоким сумом повідомляє про непоправну втрату — у боях за Україну загинув наш земляк, воїн Світла — Василь Володимирович Шевчук, 1973 року народження, житель села Саджівки.

Василь Шевчук служив у лавах ДУК “Правий сектор”, був солдатом-водієм у підрозділі протитанкових ракетних комплексів військової частини А4056. Він свідомо став на захист рідної землі у найтемніші часи війни, віддано і мужньо виконував свій обов’язок у найгарячіших точках фронту. З жовтня 2024 року вважався зниклим безвісти. І лише тепер надійшло підтвердження — Герой загинув 15 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Донецької області.

Ця звістка болем розриває серця рідних, друзів, побратимів та усіх, хто знав Василя як чесну, добру, сильну духом людину. Його жертовність — це символ нашої боротьби, нашої нескореності.

Зустріч Воїна на рідній землі відбудеться завтра, 3 липня, об 11:00 год. у селищі Гримайлів. Звідти траурна процесія пройде селами громади до села Саджівки, де Героя поховають біля рідної домівки.

Просимо всіх мешканців громади гідно провести Василя в його останню путь, з пошаною та молитвою.

🕯️ Вічна пам’ять, вдячність і слава Герою!

Слава Україні! Героям слава!