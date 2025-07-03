У Бучачі народився хлопчик-богатир: 5 кг і 60 см зросту!

У Комунальному некомерційному підприємстві “Бучацька міська лікарня” народився справжній богатир — хлопчик вагою 5 000 грамів та зростом 60 сантиметрів!

Малюк з’явився на світ у задовільному стані, а його перший крик одразу підкорив серця всього пологового відділення. Він став гордістю чергової зміни медиків і справжньою радістю для всієї лікарні.

Такі випадки — справжня рідкість. Народження настільки великого і здорового немовляти завжди є подією не лише для родини, а й для всієї медичної спільноти.

Медики щиро вітають батьків із народженням сина, бажають міцного здоров’я новонародженому та мирного і щасливого дитинства.