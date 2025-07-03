На Тернопільщині затримано військовослужбовця, який поширював кремлівську пропаганду та самовільно залишив місце служби

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону спільно зі слідчими обласного управління СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який публічно заперечував збройну агресію рф проти України та самовільно залишив місце служби (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 407 КК України).

За даними слідства, 21-річний мешканець м. Кременець, призваний на строкову службу у квітні 2022 року, проходив навчання у військовому центрі в іншому регіоні. Згодом він самовільно залишив польовий табір та переховувався.

Солдат не раз висловлював антиукраїнські погляди, навіть під час розмов із правоохоронцями. Чоловік заперечував факт збройної агресії росії, просував деструктивні наративи про нібито “війни корпорацій” і “домовленості”, а також звинувачував країни Заходу у розв’язанні війни.

Військового затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.