На Тернопільщині 62 учасники НМТ-2025 отримали максимальні 200 балів
За інформацією Юрія Шайнюка, заступника директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2 липня 2025 року всі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали свої результати за шкалою 100–200 балів.
Відповідні дані вже доступні в персональних кабінетах учасників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
За результатами оцінювання:
62 учасники з Тернопільщини отримали найвищий бал — 200;
З них 56 — випускники закладів загальної середньої освіти, ще 6 — студенти фахових коледжів;
Один учасник отримав по 200 балів одразу з трьох предметів, троє — з двох предметів, решта — з одного.
У розрізі предметів максимальні результати розподілилися так:
Українська мова — 18 осіб
Історія України — 7 осіб
Математика — 23 особи
Англійська мова — 16 осіб
Німецька мова — 1 особа
Українська література — 2 особи
Щиро вітаємо учасників НМТ-2025 з високими досягненнями!
Це результат наполегливої праці та якісної підготовки. Тернопільщина пишається вами!