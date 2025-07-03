На Тернопільщині 62 учасники НМТ-2025 отримали максимальні 200 балів

За інформацією Юрія Шайнюка, заступника директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2 липня 2025 року всі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали свої результати за шкалою 100–200 балів.