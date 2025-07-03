Увага! На Тернопільщині вводиться обмеження руху для вантажівок

Від сьогодні, 3 липня, у зв’язку з підвищенням температури повітря вводяться тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм.

Для інформування учасників дорожнього руху на автошляхах загального користування державного значення Тернопільщини встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

📌 Обмеження діє на наступних дорогах загального користування державного значення області:

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) км 1+521 – 40+338;

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) км 237+705 – 446+567;

М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький) км 77+650 – 192+628;

Н-02 /М-06/-Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка км 20+778 – 90+758;

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль км 33+811 – 106+769;

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський км 177+906 – 236+611;

Р-26 Острог – Кременець км 32+907 – 75+034;

Р-39 Броди – Тернопіль км 31+735 – 72+353;

Р-41 Об’їзд м. Тернополя км 0+000 – 14+460;

Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/ км 0+000 – 56+232;

Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів км 12+599 – 132+149.

🖇️ Нагадаємо, що відпочити водіям вантажівок та перечекати спеку можна біля об’єктів дорожнього сервісу та на майданчиках відстою транспортних засобів, які розташовані вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення у Тернопільській області. Таких майданчиків в області є 40.

☝️ Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.