Залучено 28 рятувальників: у Бучачі ліквідували велику пожежу на хлібопекарні

2 липня у місті Бучач на Тернопільщині виникла масштабна пожежа в приміщенні хлібопекарні місцевого підприємства, що розташоване на вулиці Галицькій. Полум’я стрімко охопило значну частину покрівлі, однак завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників вдалося уникнути ще більшої біди.

Сигнал про пожежу надійшов до Служби порятунку «101» о 16:24. На момент прибуття перших підрозділів вогонь вже охопив покрівлю на площі близько 400 квадратних метрів. Існувала загроза поширення полум’я на сусідні споруди.

До гасіння пожежі було залучено 28 рятувальників та 8 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, серед яких:

5 пожежних автоцистерн,

автодрабина для роботи на висоті,

спеціальний автомобіль газодимозахисної служби.

До ліквідації вогню долучилися й вогнеборці місцевої пожежної команди села Трибухівці, які надали додаткову автоцистерну та забезпечили безперебійну подачу води.

Завдяки оперативним діям усіх служб, пожежу вдалося локалізувати о 17:48, а повністю ліквідувати — о 20:09. Вогнеборці врятували виробничу будівлю від повного знищення, а також не допустили поширення вогню на дві сусідні споруди.

Наразі фахівці встановлюють причини займання. Остаточна сума завданих збитків уточнюється.