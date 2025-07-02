На Тернопільщині розпочато розслідування через забруднення річки Тайна у Хоростківській громаді

Правоохоронці розслідують факт забруднення річки Тайна, що протікає територією Хоростківської громади на Тернопільщині. Під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 КК України — порушення правил охорони вод.

Місцеві мешканці звернулися до правоохоронних органів зі скаргами на різкий неприємний запах води у ставку поблизу місця впадіння річки Тайна, а також на масову загибель риби. За попередніми даними, ймовірною причиною забруднення є скидання стічних вод із території місцевого спиртового заводу.

Кримінальне провадження було зареєстровано того ж дня — 30 червня 2025 року.

Наразі тривають активні слідчі дії для з’ясування всіх обставин події, встановлення винних та притягнення їх до відповідальності. Також вживаються заходи для обрахунку збитків, завданих довкіллю, та їх подальшого відшкодування.

Досудове розслідування здійснює слідче відділення поліції №3 Чортківського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури.