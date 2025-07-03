Загибель захисника Василя Дацишина підтверджено ДНК-експертизою

Сумна звістка знову сколихнула Залозецьку громаду. Захисник України Василь Михайлович Дацишин, 1970 року народження, який вважався безвісти зниклим, загинув у зоні бойових дій.

Як повідомив Залозецький селищний голова Андрій Нога, 1 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області, відданий син України — Василь Дацишин — героїчно загинув, вірний присязі та обов’язку перед державою. Увесь цей час рідні продовжували вірити в його порятунок. На жаль, нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель.

«Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Василя Дацишина. Нехай його відвага на полі бою, сила духу, вірність Батьківщині та безмежна жертовність назавжди залишаться в наших серцях», — йдеться у зверненні селищного голови.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам загиблого.

Слава Герою України!

Світла та вічна пам’ять!