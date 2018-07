Український фестиваль ” Atlas Weekend” ввійшов в топ кращих фестивалів світу

З 3 по 8 липня на території столичного ВДНГ відбувся четвертий фестиваль Atlas Weekend 2018, який відвідало більше півмільйона людей, що в майже чотири рази більше, ніж в минулому році.

На десятьох локаціях фестивалю виступило більше 250 артистів. Британське видання Gigwise склало список кращих музичних фестивалів свій ту і Atlas Weekend ввійшов в нього, нарівні з Sziget( Угорщина) Burning Man( США) та іншими, по відвідуваності. Ще в перший день цьогорішнього фестивалю поступили в продаж квитки на наступний рік, є і відомою дата проведення.

До 15 липня вартість на шестиденний фестиваль ( 9-14липня) становила 1500 гривень, а вже з 16 ціна пыднялась до 1700 гривень. Для справжніх фанатів Atlas Weekend створили спеціальний пакет за 1600 гривень, який включає в себе абонемент, футболку і силіконову наклейку. Відомо і декілька виконавців, які виступатимуть у наступному році – Том Одел і група “Кровосток”, яким не вдалось приїхати цього року.

Цього року перший день фестивалю був безкоштовний і зібрав приблизно 150 тисяч відвідувачів, хедлайнером цього дня був – Олег Винник. “Молоді вовчиці” займали місця під самою сценою ще від обіду. Також в перший день виступали Монатік, Настя Каменських, СКАЙ, Kozak System, Христина Соловій. Другого дня покорювали фестиваль американський рок-гурт Skillet, нідерландський ді-джей Martin Garrix, Panivalkova та інші. Під час виступу Martin Garrix під головною сценою було дуже тісно. Двічі визнаний найкращим діджеєм, він вийшов на сцену і звернувся до натовпу: «Прів’єт», а тоді розпочав сет.



5 липня пройшов третій день фестивалю Atlas Weekend. Хедлайнером дня стала Лора Перголіцци, також відома як LP. Крім неї на головній сцені фестивалю виступили також Kadnay і Pianoboy. Одночасно з виступом LP на North Stage фестивалю виступили данці WhoMadeWho, які представили новий альбом Through The Walls. На інших сценах фестивалю можна було побачити Nothing But Thieves, Vivienne Mort, Tequilajazzz, THMK та інших.

Четвертого дня виступали Сергій Бабкін, the Elephants, Dakh Daughters і інші. Хедлайнером того дня був Benjamin Clementine. На головній сцені виступили The Gitas, Eskimo Callboy.

В передостанній день виступали на фестивалі The Chemical Brothers, “Бумбокс”, “Луна”, “Пошлая Молли”, “O’torvald” та багато інших. Виступ хедлайнера The Chemical Brothers через технічні причини мали відкласти на дві години. Але все таки він затримався лише на годину. На головну сцену переходили люди із виступу O.Torvald, i з «Луни». Британський електронний дует зібрав майже всю локацію Main Stage. Супроводжувався сет яскравим візуальним шоу.

8 липня відбувся шостий і останній день фестивалю. Хедлайнером цього дня були “Placebo”, також цього дня виступали ЛСП, Face, Нервы, “Infected Mushroom”. Офіційно фестиваль завершився о 6:00 ранку 9 липня – із завершенням роботи нічної сцени Galaxy Night Stage. Також в рамках фестивалю пройшла дводенна AtlasWeekend MusicConference, яка об’єднала панельні дискусії, лекції та майстер-класи музичних експертів.

А ще в усі дні Atlas Weekend на території фестивалю працював маркет «Всі. Свої». У маркеті прийняли участь понад 100 резидентів «Всі. Свої», які зробили в своєму асортименті акцент на «фестивальних» речах: денімі, коротких шортах і топах з відкритими плечима, виробах із бахромою або мереживом, купальниках, різноманітних аксесуарах. Також на «Всі. Свої» працював Beauty Bar. Майстри київського салону краси Uncras створювали зачіски, а їх колеги з одеської студії Fezzery – вплітали у волосся яскраве пір’я. Також там працювали майстри малюнків-міхенді та візажисти.