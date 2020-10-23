Що лікує лікар-отоларинголог. При яких симптомах слід звернутись до ЛОРа?

Практично кожен з нас хоча б зрідка страждає від нежиті, болю в горлі та інших респіраторних захворювань. У переважній більшості випадків причиною лор-захворювань є інфекція. Лікарі-отоларингологи займаються хворобами вуха, горла та носа, з якими пацієнти стикаються чи не щодня.

Ми рідко надаємо велике значення нежиттю, гострим респіраторним вірусним інфекціям, ангінам та кашлю. Однак ці, як ми вважаємо, безпечні недуги без належного лікування можуть перейти у важку стадію і призвести до небезпечних ускладнень.

Для ЛОР-захворювань характерні наступні ознаки:

Першіння і сухість в горлі; Утруднене дихання носом; Підвищення температури тіла; Больові відчуття в області чола, в вухах, в носових пазухах; Збільшення лімфовузлів шиї; Порушення мови, нюху, слуху; Головний біль; Хропіння; Швидка втомлюваність; Виділення з вух; Біль шийних лімфовузлів; Наявність шуму у вухах; Охриплість; Тривай час не проходить нежить або кашель; Відчуття стороннього тіла в горлі; Регулярні кровотечі з носа; Загальна слабкість; Збільшені мигдалини. Кашель;

Не варто відтягувати відвідування лікаря-отоларинголога, а краще відразу записатися на прийом при перших ознаках захворювання. Адже на ранніх стадіях хворобу завжди простіше лікувати, ніж потім боротись з важкими ускладненнями.

У МЦ «Оксфорд Медікал» працюють досвідчені лікарі-отоларингологи, які професійно займаються лікуванням ЛОР-захворювань у дорослих і дітей!

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