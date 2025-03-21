Школяр з Кременця допоміг викрити спробу вербування: поліція подякувала за пильність

Тернопільські правоохоронці висловили подяку та вручили подарунок шестикласнику, який не піддався на провокації ворожих спецслужб і своєчасно повідомив про спробу вербування.

Юний мешканець Кременця виявив свідомість і обачність, коли незнайомці запропонували йому співпрацю за винагороду. Не вагаючись, хлопець одразу звернувся до поліцейського офіцера служби освітньої безпеки своєї школи, що допомогло правоохоронцям швидко відреагувати. Про ситуацію було повідомлено відповідні служби, зокрема співробітників СБУ.

Начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко особисто подякував школяру та його батькам за відповідальну громадянську позицію. Відзначивши важливість співпраці з поліцією, він наголосив на результативності проєкту “Служба освітньої безпеки”, який забезпечує ефективну профілактичну роботу з дітьми у навчальних закладах.

Правоохоронці закликають батьків знаходити час для розмов із дітьми щодо потенційних загроз. Важливо застерігати їх від спілкування з незнайомцями, особливо у соцмережах, та пояснювати, як діяти у випадках підозрілих контактів. Ваша увага та підтримка – ключ до безпеки дітей.