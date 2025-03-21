Мистецтво в ім’я свободи: у Тернополі презентують картини Святослава Крупи

25 березня о 13:00 у Центральній міській бібліотеці Тернополя відбудеться відкриття виставки творчих робіт молодого талановитого художника Святослава Крупи.

Святослав – син загиблого Героя України Любомира Крупи, який віддав своє життя, захищаючи Батьківщину. Народившись у Тернополі, Святослав закінчив 9 класів і продовжив навчання у Львівському фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну. З початком повномасштабного вторгнення він став мистецьким волонтером: створював тематичні картини, продавав їх, а всі кошти передавав на потреби українського війська.

Особливу увагу Святослав приділяє підтримці 105-ї бригади ТРО, у якій служив його батько, та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, де зараз воює його брат Володимир Крупа.

Відвідувачі виставки зможуть не лише оцінити роботи молодого художника, а й поспілкуватися з ним особисто. Це нагода підтримати митця, чиє мистецтво стало інструментом допомоги армії, та вшанувати пам’ять Героя, чия любов до України живе у його синах.

Не пропустіть можливість доторкнутися до мистецтва, яке надихає та допомагає боротися за свободу України.

Запрошуємо всіх до Центральної міської бібліотеки Тернополя 25 березня о 13:00.