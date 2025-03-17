Мешканці Тернопільщини, увага! Аферисти активізуються: нові схеми обману в області

Правоохоронці вкотре застерігають громадян: аферисти не зупиняються й щодня вигадують нові способи видурювання грошей у довірливих людей. Один із найпоширеніших методів – так зване «банківське» шахрайство, коли зловмисники, видаючи себе за співробітників фінансових установ, виманюють персональні дані клієнтів.

Від такої афери постраждав 56-річний житель обласного центру. Як з’ясували працівники поліції, до чоловіка зателефонував невідомий, який представився працівником банку. У ході розмови співрозмовник пояснив, що для перевірки та оновлення даних його рахунку необхідно здійснити певні операції. Потерпілий продиктував код з SMS-повідомлення та реквізити банківської картки. В результаті з рахунку заявника списали кредитні кошти в розмірі 73 000 гривень.

За фактом шахрайства слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські наголошують: справжні працівники фінансових установ ніколи не телефонують клієнтам із проханням розголошувати конфіденційну інформацію. Ні в якому разі не повідомляйте дані своєї картки – номер, PIN-код, CVV, одноразові паролі з SMS. Перевіряйте інформацію: якщо вам телефонують із банку, покладіть слухавку та передзвоніть на офіційний номер, вказаний на сайті або банківській картці. Встановіть ліміти на зняття коштів і підключіть сповіщення – це допоможе швидко помітити підозрілі операції.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.