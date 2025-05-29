Трагедія на Тернопільщині: в авто, що палало, загинув 20-річний хлопець

У ніч на 29 травня в селі Тилявка сталася трагічна подія: під час гасіння пожежі легкового автомобіля рятувальники виявили в салоні тіло загиблого. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Займання охопило автомобіль Renault Megane, вогонь знищив транспортний засіб на площі 4 м².

Як повідомляють у ДСНС, на місці події працював черговий караул 16-ї ДПРЧ м. Шумськ. У салоні авто рятувальники знайшли тіло загиблого 2005 року народження.

🔍 Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого.