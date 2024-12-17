Хвилина мовчання на честь Олега ЗАХАРКІВА

21-річний воїн Олег ЗАХАРКІВ, командир інженерно-саперного відділення з позивним “Карат”, поклав своє життя 27 серпня 2023 року в боях за Роботине на Запоріжжі.



У червні 2022 року він добровільно пішов захищати Україну, вступивши до батальйону “Тайфун”. Пройшов навчання в Іспанії та Польщі, після чого став сапером. Його відвага та професіоналізм були відзначені орденом “За мужність” III ступеня.



З травня 2023 року Олег мужньо боронив позиції на Запоріжжі. Його молоде життя обірвалося від численних поранень під час виконання бойового завдання біля Роботиного.



За свій подвиг Олег ЗАХАРКІВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



У скорботі залишилися мама Лариса Володимирівна, тато Віталій Зіновійович і молодша сестричка, які бережуть пам’ять про свого героя.

За інф. Тернопільської міської ради