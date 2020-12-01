«Опілля» номіновано на «Народний бренд-2020»

Голосуйте за тернопільський бренд, який цінують Підтримаймо справжніх!

«Народний бренд» – це конкурс серед виробників споживчих товарів і послуг, переможців якого визначають самі споживачі. Конкурс відбувається під девізом «Ви обираєте – ми нагороджуємо!». Тернополянам пропонують обрати найкращі бренди в кількох десятках номінацій. Щороку кількість споживачів, які беруть участь у голосуванні, зростає. «Народний бренд» – показник того, кого люблять і кому довіряють мешканці Тернополя.

Цьогоріч «Опілля» традиційно бере участь у конкурсі «Народний бренд». Кілька років поспіль продукцію «Опілля» перемагало у конкурсі у своїй номінації. Тож працівники пивоварні, мають надію, що тернополяни і цього разу віддадуть голос за улюблений хмільний напій торгової марки «Опілля».

Голосування можна ТУТ.

– Наше виробництво пива ґрунтується на давніх, живих традиціях створювати натуральний продукт. Ми віримо в те, що на Тернопіллі, в Україні і світі споживач повертатиметься до натурального, природного. Продукти вироблені за класичними технологіями, без різного роду «штучних прискорень», набиратимуть дедалі більшу популярність. «Опілля» використовує класичну технологію роздільного бродіння, доброджування та дозрівання. Це вимагає більше часу, матеріальних затрат та дотримання технологічної дисципліни, але зберігає натуральність смаку пива. Ми поважаємо споживача, який має право на натуральну якість, – каже директора з маркетингу «Опілля» Володимир Гомівка.

Збереження натуральної класичної технології виробництва є сьогодні головним принципом діяльності тернопільського виробника. «Опілля» – це наші українські виробничі традиції. Це повага до споживача і високий рівень якості. Цінуй справжнє! Воно справжнє живе!

Зазначимо, що тернопільська пивоварня «Опілля» веде свою історію від броварні, збудованої 1851 року. Відтоді у пивній індустрії нашого краю відбулася справжня революція. Втім смак справжнього хмільного напою залишився незмінним. «Опілля» варять за стародавньою рецептурою, яка полюбилася пивним гурманам не один рік. Кожен поціновувач справжнього пива обирає свій смак.

До слова, цього року на міжнародному дегустаційному конкурсі від «Укрпива» сорти «Преміум», «Фірмове», «Біле» та «Княже» отримали найвищі відзнаки — золоті медалі. Таку ж нагороду здобув квас «Тернопільський». Срібну медаль отримало «Бочкове».

«Працюємо для людей, бережемо якість і не зраджуємо традицій», – гордо заявляють у компанії.

Отож, проголосувати за пивоварню «Опілля» можна за посиланням: https://brand.20.ua/tr/103/show.html

Підтримайте справжніх!