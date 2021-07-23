Красивый балкон – мечта или реальность

Многоэтажки Тернополя ничем не отличаются от высотных зданий в других городах Украины. Те же сталинки, хрущевки или современные высотные здания с остекленными фасадами. Если в последних, в большинстве случаев, все сделано гармонично, а балконы и лоджии можно использовать как вспомогательные площади для отдыха, то в старых домах балкон часто выполняет функцию хранилища для всевозможного хлама. Вы удивитесь, но эту зону можно обустроить, чтобы затем использовать для работы или отдыха с бокалом вина. А всего-то нужно предпринять несколько шагов.

Разбираем хлам

85% всего хранящегося на балконе – это вещи, уже не нужные в хозяйстве, никогда не используемые, но лежащие там впрок. Авось когда-нибудь пригодится. Стоит распрощаться с этой мыслью, равно как и с хламом, скопившимся там. Смело разбирайте всё: ненужное раздавайте нуждающимся или просто отнесите на мусорник. Всё, что останется и крайне необходимо (инструменты, банки под консервацию), пока можно отложить в сторонку. Под него потом отводим место для хранения.

Моем окна

Если балкон застеклен, самое время помыть окна с двух сторон. На высоких этажах придётся воспользоваться услугами клинеров. Если не боитесь, справляйтесь самостоятельно с помощью специального оборудования и моющих средств. Важно, чтобы стекла сияли.

Если балкон не застеклен, время зачистить старую краску на перилах и ограждениях и обновить её.

Долой верхние веревки

Нет ничего хуже и уродливее, чем белье, которое сушится на балконе. Тем более нижнее. Пора перенимать традиции Европы, убирать верхние верёвки. Лучше использовать специальные «ушастые» сушилки для белья, которые скрыты от посторонних глаз. Эстетика такому балкону обеспечена. Сушилку можно установить в квартире (особенно летом, когда очень жарко и нет кондиционера, или зимой, когда воздух в помещении очень сухой).

Стены и пол

Если семейный бюджет не позволяет отделать стены и полы на балконе, можно ограничиться минимумом. Стены хорошо зачищают, затем красят или покрывают побелкой. На полы можно уложить низкосортную, хорошо защищенную доску. Покрыть её лаком. Минимум, который можно сделать ещё, – уложить на пол ковровую дорожку (подходит для остекленного балкона).

Зелёный оазис

Невозможно создать зону для отдыха без зелени. Здесь можно отдать предпочтение красивым горшечным цветам в прямоугольных кашпо, которые размещают по наружной части балконов в специальные подставки. Кстати, их можно купить в строительных или садовых магазинах. Подставки крепят к балконному ограждению на крючках.

Для внутренней части балкона желательно выбрать растения, которые хорошо реагируют на определённые температурные и влажностные показатели с учетом расположения балкона относительно стороны света.

Мебель на балконе

Если вспомогательная территория не застеклена, можно использовать пластиковую, деревянную лакированную или ротанговую мебель. Для остекленной территории уже подойдут кресло, пуф, мини-диванчик с текстильными мягкими подушками. Не забудьте про миниатюрный столик, на который можно поставить чашку чая или бокал с вином.

И о главном

Конечно же, в подвешенном состоянии остается вопрос: “А куда девать то, что осталось после разборки хлама?”. Эксперты в области дизайна интерьера советуют использовать вертикальное пространство балкона. У одной из коротких стен можно установить шкафчик глубиной 30-40 см под потолок. Здесь размещают всё оставшееся, что так необходимо в хозяйстве. Кстати, дверцы шкафа можно сделать зеркальными, чтобы оптически увеличить пространство балкона.