Як на Тернопільщині відновлюється історична пам’ять (відео)

Історичний музей просто неба облаштували неподалік села Антонівці. Саме там навесні 1943 року була створена перша база УПА на Тернопільщині. Впродовж двох днів на території колишнього штабу відтворювали життя і побут “упівців”.

Криївки, штабний будинок, повстанський цвинтар, кухня і конюшня. Учасники реконструкції відтворили один із боїв Української повстанської армії проти підрозділів німецького Вермахту у 1943 році.

“Повстанці хочуть вибити німців з цієї хатини, вони більшими підрозділами сюди приходять на перехрестя цих доріг, починається бій, але партизани розуміють, що сили не рівні і вони розуміють, щоб зберегти особовий склад краще відійти до ліску почекати інші підрозділи УПА, і тоді вжке чисельними силами оточити німців”, – розповідає голова товариства пошуку жертв війни “Пам’ять” Любомимир Горбач.

Серед глядачів і ветерани УПА. 83-річний Роман Ванчура згадує, як 70 років тому допомагав старшим побратимам у визвольній боротьбі.

“Приходилось мені стріляти, помогати на стійці. Вони кварирували в мене в стодолі, я стояв на дорозі”, – розповів ветеран УПА Роман Ванчура.

До музею в Антонівцях приїхали чимало охочих відчути дух упівського життя. Вадим Гайдін із Запоріжжя – учасник АТО – був поранений поблизу Іловайська.

“Я відчуваю, що відновлюється історична пам’ять , і такі заходи дуже потрібні і буде дуже гарно, якщо на них будуть запрошувать зі східних регіонів, навіть хлопчаків, дітей бо коли виховували в Радянському союзі, справжня історія УПА переверталась, і зараз на сході бандерівцями нас називають”, – говорить Вадим Гайдін.

У межах фестивалю – нагороду УПА – бронзовий хрест заслуги – вручили сину одного з командирів Української Повстанської армії Петру Олійнику.

Євген Худаско, Тернопільська область, “5 канал”.