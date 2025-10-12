Від блокпостів до фронту: як Роман з Тернополя захищає Україну

Війна змінюється. Незмінним має залишатися обов’язок захищати свій народ

Нацгвардієць Роман на позивний Ром знає війну не з новин. Ще у 2015 році він ніс службу на блокпостах в зоні антитерористичної операції і охороняв порядок у звільнених населених пунктах, допомагав відновлювати мирне життя там, де нещодавно гриміли обстріли. Навіть у найважчі моменти він не зрадив присязі та своєму обов’язку – захищати мир і спокій громадян.

«В 2015 році я закрив підприємницьку діяльність і пішов у добровольчий батальйон «Тернопіль». Рідні були в шоці. Але з часом все нормалізувалося. Виконання службово-бойових завдань почалося з підготовки, яка охоплювала багато всього, що пов’язано із технікою ведення бою і вмінням виживати і рятувати. Потім була служба на блокпостах. Затримання диверсантів, прильоти мін, допомога у відновленні безпеки на Донбасі», – згадує гвардієць свій перший бойовий досвід.

Коли «гаряча фаза» АТО пройшла, Ром звільнився з першого підрозділу, але продовжив службу в силових структурах. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук, ставши до лав Національної гвардії України. Сьогодні він несе службу у 2 Галицькій бригаді НГУ. Його історія – це приклад стійкості, людяності та незламності духу українського воїна.

