Які житлово-комунальні підприємства в Тернополі з донецькими власниками?
Цікавими житлово-комунальними підприємствами у м.Тернополі є товариства “Коменерго”, які складають п’ять підприємств з обслуговування житлового фонду міста, а саме:
- ТОВ «КК «Коменерго Тернопіль», ЄДРПОУ 35414648, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 1, директор Досин Олег Ярославович
- ТОВ «Коменерго Тернопіль», ЄДРПОУ 38357855, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 1, директор Досин Олег Ярославович
- ТОВ «Коменерго-Тернопіль 2», ЄДРПОУ 38645578, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Нечая, 31, директор Попов Олександр Андрійович,
- ТОВ «Коменерго «Коменерго-Тернопіль 3», ЄДРПОУ 38645583, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця, 6, директор Досин Олег Ярославович
- ТОВ «Євро-Місто», ЄДРПОУ 35855063, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 8, директор Досин Олег Ярославович
Згідно сайту закупівель https://prozorro.gov.ua/ ТОВ «Євро-Місто», отримало замовлення за кошти місцевого та держаного бюджетів:
- капітальний ремонт відмостки житлового будинку за адресою вул. Фабрична,1 м. Тернополі на суму 50808 грн.
- капітальний ремонт встановлення розповітрювачів за адресою вул. Тарнавського,5 м. Тернопіль на суму 62884 грн.
- капітальний ремонт карнизу житлового будинку за адресою вул. Замкова,9 м. Тернопіль на суму 83301 грн.
- послуги із благоустрою прибудинкової території Прокуратурі Тернопільської області на суму 69039,12 грн.
Основними засновниками Тернопільських коменерго є Бредхін Леонід Іванович, який зареєстрований Донецька область Ясинуватський район, село Первомайське, вул. Первомайська, його дочка Бредхін Ганна Леонідівна, зареєстрована місто Донецьк, Калінінський район, вул. Цусинська, буд. 65.
Бредхін Леонід Іванович, є також власником 13 підприємств по Україні, які здійснюють обслуговування житлового фонду, а саме:
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-БЕРДЯНСЬК”,ЄДРПОУ 35410774
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-ЖИТОМИР”,ЄДРПОУ 35795447
- ТОВ “ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ”, ЄДРПОУ 37045356
- ТОВ “КК “БЕРДЯНСЬК-КОМЕНЕРГО”,ЄДРПОУ 40386644
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-НОВОМОСКОВСЬК”,ЄДРПОУ 35782839
- ТОВ “УЖКС”ЄДРПОУ 38238254
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-КУП’ЯНСЬК – 1”,ЄДРПОУ 40346067
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-КУП’ЯНСЬК – 3”,ЄДРПОУ 40346343
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-СЕРВІС”,ЄДРПОУ 40576928
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-СТАНДАРТ”,ЄДРПОУ 40577523
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-КУП’ЯНСЬК – 4”,ЄДРПОУ 40345901
- ТОВ “КК “КОМЕНЕРГО-КУП’ЯНСЬК – 2”,ЄДРПОУ 40346439
- ТОВ “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “КОМЕНЕРГО-СТАНДАРТ ПЛЮС”,ЄДРПОУ 40634832