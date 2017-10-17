Які житлово-комунальні підприємства в Тернополі з донецькими власниками?

Цікавими житлово-комунальними підприємствами у м.Тернополі є товариства “Коменерго”, які складають п’ять підприємств з обслуговування житлового фонду міста, а саме:

ТОВ «КК «Коменерго Тернопіль», ЄДРПОУ 35414648, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 1, директор Досин Олег Ярославович ТОВ «Коменерго Тернопіль», ЄДРПОУ 38357855, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 1, директор Досин Олег Ярославович ТОВ «Коменерго-Тернопіль 2», ЄДРПОУ 38645578, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Нечая, 31, директор Попов Олександр Андрійович, ТОВ «Коменерго «Коменерго-Тернопіль 3», ЄДРПОУ 38645583, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця, 6, директор Досин Олег Ярославович ТОВ «Євро-Місто», ЄДРПОУ 35855063, юридична адреса м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 8, директор Досин Олег Ярославович

Згідно сайту закупівель https://prozorro.gov.ua/ ТОВ «Євро-Місто», отримало замовлення за кошти місцевого та держаного бюджетів:

капітальний ремонт відмостки житлового будинку за адресою вул. Фабрична,1 м. Тернополі на суму 50808 грн.

капітальний ремонт встановлення розповітрювачів за адресою вул. Тарнавського,5 м. Тернопіль на суму 62884 грн.

капітальний ремонт карнизу житлового будинку за адресою вул. Замкова,9 м. Тернопіль на суму 83301 грн.

послуги із благоустрою прибудинкової території Прокуратурі Тернопільської області на суму 69039,12 грн.

Основними засновниками Тернопільських коменерго є Бредхін Леонід Іванович, який зареєстрований Донецька область Ясинуватський район, село Первомайське, вул. Первомайська, його дочка Бредхін Ганна Леонідівна, зареєстрована місто Донецьк, Калінінський район, вул. Цусинська, буд. 65.

Бредхін Леонід Іванович, є також власником 13 підприємств по Україні, які здійснюють обслуговування житлового фонду, а саме:

ГІП