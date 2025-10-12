Тернопільщина втратила молодого захисника Євгенія

Бережанська міська рада повідомляє про смерть учасника бойових дій — солдата САЛАБУНА Євгенія Васильовича.

Солдат САЛАБУН Євгеній Васильович (02.12.1988 р. — 10.10.2025 р.) — учасник бойових дій, АТО та російсько-української війни, житель м. Бережани.

Євгеній САЛАБУН навчався в Бережанській загальноосвітній школі №3. Після смерті матері працював за кордоном. Повернувшись в Україну – на підприємствах Тернополя та Бережан.

У 2020 році добровольцем пішов захищати Україну.

До жовтня 2024 року проходив службу в 44-тій окремій артилерійській бригаді та інших військових підрозділах.

Під час проходження військової служби отримав захворювання, через що був змушений припинити службу за станом здоров’я. Внаслідок цього захворювання помер 10 жовтня 2025 року.

В смутку та горі залишились сестра, друзі, близькі та далекі родичі

Чин похорону та прощання з захисником відбудеться в понеділок, завтра, 13 жовтня о 12:00 в Церкві Святої Трійці м. Бережани.

Похоронять Євгенія САЛАБУНА на кладовищі м. Бережани.

Слава Героям, які віддали життя за Україну! Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…