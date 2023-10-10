На котельнях Тернополя встановлюють когенераційні установки

Враховуючи досвід минулого року та дій агресора щодо об’єктів критичної інфраструктури, з метою забезпечення тернополян теплом в осінньо-зимовий період на котельнях міста встановлюються когенераційні установки.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розповідають, що котельні забезпечують тепловою енергією значну частину міста, зокрема, житлові будинки, бюджетні установи, лікувальні заклади. Через обстріли об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі розпочали будівництво перетинок для взаємного резервування тепла між котельнями. Обладнання було передано від Міжнародної організації з міграції в Україні на запит від Тернопільської міської ради. В разі відключення електричної енергії дана когенераційна установка буде запущена і відповідно котельня працюватиме на повну потужність, а значить тернополяни будуть забезпечені тепловою енергію.

Це вже третя установка, яка буде працювати у випадку відсутності електроенергії, раніше дві вже встановили на інших котельнях у місті.