11:56 | 10.10.2023
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Новини Тернополя 

На котельнях Тернополя встановлюють когенераційні установки

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У Тернополі триває активна підготовка до опалювального сезону 2023-2024, зокрема,  на котельнях проводяться підготовчі роботи з подачі теплової енергії до помешкань тернополян.

 

Враховуючи досвід минулого року та дій агресора щодо об’єктів критичної інфраструктури, з метою забезпечення тернополян теплом в осінньо-зимовий період на котельнях міста встановлюються когенераційні установки.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розповідають, що котельні забезпечують  тепловою енергією значну частину міста, зокрема, житлові будинки, бюджетні установи, лікувальні заклади. Через обстріли об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі розпочали будівництво перетинок для взаємного резервування тепла між котельнями. Обладнання було передано від Міжнародної організації з міграції в Україні  на запит від Тернопільської міської ради. В разі відключення електричної енергії дана когенераційна установка буде запущена і відповідно котельня працюватиме на повну потужність, а значить тернополяни будуть забезпечені тепловою енергію.

Це вже третя установка, яка буде працювати у випадку відсутності електроенергії, раніше дві вже встановили на інших котельнях у місті.

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