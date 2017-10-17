Принадливий Тернопіль. Літера А ззовні та очерет всередині

Будинок на вулиці Руській, що під номером 48, у списку пам’яток архітектури місцевого значення, його зведення датоване 1912 роком.

Тут цікавий фасад, зокрема, особливу увагу слід звернути на балконні огорожі. На них не то літера «А», не то циркуль (так, чутки про масонів у місті заразні). Проте так чи інакше – огорожі цікаві та незвичні. Зверніть також на арку проїзду – досі збереглися обмежники та автентичне покриття.

Всередині побачите оригінальні балясини, чиї візерунки нагадують вигнуті листки й очерет.

Тож, проходячи центральною вулицею міста, не шкодуйте часу, аби розглянутися – серед знайомого є багато незнайомого.

Анна Золотнюк.