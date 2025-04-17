Як закривають дитинство: у Бучачі продають садок «Дзвіночок»

На засіданні комісії Бучацької міської ради 15 квітня 2025 року ухвалено рішення про продаж будівлі колишнього ясла-садка «Дзвіночок». Заклад розташований на вулиці Шкільній, 3, його загальна площа — 302,5 м².

Садок, який функціонував понад 50 років і щорічно приймав до 74 дітей, було закрито раніше. Як пояснюють у міськраді, причиною стало зменшення кількості вихованців та аварійний стан приміщення. Тепер будівлю виставляють на продаж, а виручені кошти планують спрямувати на придбання нового приміщення для дитячо-юнацької спортивної школи на території колишнього ДТСААФу.

Це рішення викликає обурення у частини громади. Деякі мешканці вважають, що будівлю намагаються «прихопити» під виглядом реорганізації, адже колись уже були спроби приватизації «Дзвіночка». Активісти нагадують, що у 2010-х роках за каденції ексмера Оверка подібну ініціативу вдалося зупинити завдяки активному супротиву громади. Тоді серед кандидатів на покупку називали місцевого підприємця Нетребяка.

Зараз, на думку критиків рішення, влада діє рішучіше, спираючись на меншу активність жителів, а також на складну воєнну ситуацію в країні, яка відволікає увагу від локальних процесів. Звучать й аргументи щодо непослідовності позиції міськради — зокрема, що будівлю «Дзвіночка» називають непридатною через шифер на даху, водночас аналогічне покриття має й будівля спортшколи.

«Пліснява на стінах спортивної школи є реальнішою загрозою для здоров’я дітей, ніж дах дитсадка», — кажуть місцеві мешканці, які виступають проти продажу.

Нагадаємо, що очолює громаду міський голова Віталій Фреяк. Автори критичних заяв стверджують, що рішення щодо продажу майна є частиною ширшої стратегії привласнення комунальної власності у центрі міста.