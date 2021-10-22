На Тернопільщині стартував ремонт ще однієї державної дороги

«Велике будівництво» розпочато на автошляху Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська. Автошлях є одним із найбільш завантажених на півдні області. Великогабаритний транспорт постійно курсує дорогою Т-20-01 до кар’єрів та цукрових заводів вздовж неї.

Поблизу селища Заводське техніка підрядної організації рухається у напрямку села Колиндяни. За програми президента Володимира Зеленського дорожники приступили до фрезерування зношеного покриття від примикання територіального автошляху до траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, передає Служба автомобільних доріг в Тернопільській області.

Загалом у 2021 році заплановано відремонтувати 18 кілометрів автошляху Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська. У наступному році роботи продовжать, а саме встановлять верхній шар асфальтобетону, освітлення і тротуари у населених пунктах. також облаштують автобусні зупинки, дорожні знаки та бар’єрне огородження. На фінішний шар покриття нанесуть розмітку. Загалом у 2021 році заплановано відремонтувати 18 кілометрів автошляху Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська. У наступному році роботи продовжать, а саме встановлять верхній шар асфальтобетону, освітлення і тротуари у населених пунктах. також облаштують автобусні зупинки, дорожні знаки та бар’єрне огородження. На фінішний шар покриття нанесуть розмітку.

Підрядна організація: Техно-Буд-Центр Підрядна організація: Техно-Буд-Центр

Як результат, в 2021 році в регіоні буде відремонтовано понад 230 км доріг державного значення та 19 штучних споруд: мостів та шляхопроводів.