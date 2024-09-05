У Тернополі СБУ повідомила про підозру пособнику окупантів, який на Запоріжжі ремонтував військову техніку росіян



СБУ повідомила про підозру черговому пособнику окупантів із Запорізької області, який фінансував та забезпечував матеріальними засобами підрозділи російських окупаційних військ.

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали доказову базу щодо підприємця із Бердянського району Запоріжжя, який після захоплення росіянами територій, що використовувалися ним для ведення сільськогосподарської діяльності, добровільно пішовна співпрацю з ворогом та погодився допомагати військовим країни-агресора.

Зокрема, місцевий аграрій надавав окупантам у користування вантажні автомобілі для перевезення ящиків з боєкомплектом та стрілецькою зброєю, а також транспортування наметів, ліжок, матраців тапольової кухні.

Крім того, він за власний кошт забезпечував російських військовослужбовців харчуванням із кухні свого сільськогосподарського підприємства та передавав їм гроші для придбання продуктів харчування.

Також встановлено, що з березня по серпень 2022 року ворог використовував приміщення агропідприємств зрадника для прихованого зберігання військової техніки. А наймані ним працівники за вказівкою аграрія здійснювали її ремонт та обслуговування.



На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. За пособництво державі-агресору та добровільну передачу її збройним формуванням матеріальних ресурсів, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За процесуального керівництва Тернопільськоїобласної прокуратури триває досудове розслідування.

СБУ продовжує системну роботу з викриття і документування злочинів зрадників та колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога, аби жоден із них не уникнув справедливої відповідальності.