Один з наймастшабніших мікрорайонів Тернополя Беверлі Хіллз розпочинає старт продажу останніх квартир у першій, другій та третій черзі за спеціальною ціною від 10 500 гривень за квадратний метр! Тільки з 16-го вересня до 16-го жовтня ловіть найцікавішу пропозицію осені 2020 від компанії Креатор-Буд. Купуйте свою квартирну мрію і живіть щасливо в Беверлі Хіллз. Відділ продажу квартир працює на території будівництва, вулиця Микулинецька, 116.

Телефонуйте: 068 002 1111

Інформація на сайті: www.kreator-bud.com

Акція діє з 16-го вересня до 16-го жовтня 2020-г о року.