15:01 | 16.09.2020
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Бізнес-Погляд 

“Беверлі Хіллз” у Тернополі за спеціальними цінами

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Один з наймастшабніших мікрорайонів Тернополя Беверлі Хіллз розпочинає  старт продажу  останніх квартир у першій, другій та третій черзі за спеціальною ціною від 10 500 гривень за квадратний метр! Тільки з 16-го вересня до 16-го жовтня  ловіть найцікавішу пропозицію осені 2020  від компанії Креатор-Буд.  Купуйте свою квартирну мрію і живіть  щасливо в Беверлі Хіллз.  Відділ продажу квартир працює на території будівництва,  вулиця Микулинецька, 116. 

Телефонуйте:  068 002 1111 

 Інформація на сайті: www.kreator-bud.com

Акція діє з 16-го вересня  до 16-го жовтня 2020-г о року. 

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