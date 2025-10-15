Жителів Тернопільщини попереджають про “романтичних” шахраїв

Патрульна поліція Тернопільської області звертається до мешканців регіону з важливим попередженням. Сьогодні дедалі більше людей використовують онлайн-платформи для знайомств. Однак за красивими словами та привабливими фото можуть ховатися шахраї, які нещадно користуються довірою своїх жертв.

Злочинці, як правило, починають знайомство з дрібних фінансових прохань: поповнення телефону або інтернету. Згодом, завоювавши довіру, шахраї вигадують все більш переконливі причини для отримання грошей — лікування, борги, допомога родичам у скрутному становищі. Після цього зв’язок з такою людиною обривається, а гроші зникають.

Патрульна поліція закликає громадян бути обережними та не поспішати з фінансовою підтримкою навіть у випадках, коли здавалося б, ви знайшли “свою” людину. Для того, щоб уникнути пастки аферистів, фахівці радять:

Не поспішайте з фінансовими подарунками . Пам’ятайте, що справжні стосунки не повинні базуватися на матеріальних вигодах.

Запропонуйте зустріч в реальному житті . Оцініть поведінку людини і будьте уважні до її реакцій.

Не піддавайтесь на маніпуляції. Якщо вам просять гроші на термінові потреби, задумайтесь двічі.

Завжди пам’ятайте: шахраї намагаються використати ваші емоції та довіру на свою користь. Тому не дайте їм жодного шансу. Бережіть себе та свої фінанси!