Підприємства Тернопільщини можуть отримати до €60 000 на відновлення виробництва
Війна завдала значних пошкоджень багатьом українським підприємствам, але бізнес не здається. Для малого та середнього бізнесу Тернопільщини з’явилася нова можливість — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з Урядом Швейцарії розпочали відбір виробничих МСП для отримання грантів до €60 000 на відновлення діяльності.
Що покривають гранти?
-
Реконструкція виробничих, складських, логістичних і торгових приміщень
-
Відновлення обладнання та інженерних систем
Фінансування може покрити до 85% витрат, що дозволить бізнесу не тільки відновити виробничі потужності, а й зміцнити свої позиції на ринку, створити нові робочі місця та сприяти стабільності в громадах.
Пріоритет надається підприємствам, які працюють у ключових для регіону сферах і створюють додану вартість.
Це чудова можливість для підприємств не тільки повернутися до нормальної роботи, а й зміцнити економічний потенціал області.
Як подати заявку?
Заявки приймаються до 10 листопада 2025 року. Для участі у програмі необхідно подати заявку через цю форму.
Підтримка для відновлення економіки – це конкретні проєкти, на яких ми разом збудуємо стабільне майбутнє! 💪