У Тернополі жінка “полювала” на автомобілі: пошкодила колеса шести авто

Тернопільські дільничні офіцери поліції розшукали 30-річну жінку, яка вчинила акт вандалізму, пошкодивши колеса кількох автомобілів у Тернополі. Порушниця, раніше неодноразово притягувана до кримінальної відповідальності, була затримана після звернення двох місцевих мешканців.

За словами заявників, на вулиці Вишнівецького невідома особа вночі пошкодила колеса їхніх транспортних засобів. Поліцейські негайно розпочали перевірку. Використавши записи з камер відеоспостереження, вони змогли ідентифікувати правопорушницю. У результаті проведених оперативних заходів зловмисницю було розшукано.

Як з’ясувалося, жінка пошкодила шини на шести автомобілях: двох — на вулиці Вишнівецького і ще чотирьох — кількома днями раніше на масиві «Східний». Пояснити свої дії під час спілкування з поліцейськими вона не змогла.

За фактом дрібного хуліганства на порушницю складено адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП. Триває перевірка, і правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Поліція наголошує на необхідності ретельної перевірки всіх випадків вандалізму та вживає відповідних заходів для запобігання подібним правопорушенням.