Малий бізнес Тернопільщини підтримує громади: надходження єдиного податку зросли на понад 113 млн гривень

Малий бізнес залишається надійною опорою економіки Тернопільщини та одним із головних джерел наповнення місцевих бюджетів. Підприємці не лише створюють робочі місця, а й активно сприяють розвитку своїх громад.

За підсумками дев’яти місяців цього року суб’єкти господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування, спрямували до бюджетів територіальних громад області понад 1 млрд 70,4 млн грн єдиного податку. Це на 113,6 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найвагоміший внесок зробили фізичні особи-підприємці – вони поповнили бюджети на понад 822,5 млн грн, що на 74,7 млн грн більше, ніж торік.

Юридичні особи-«спрощенці» додали ще 247,9 млн грн, забезпечивши приріст надходжень на 38,9 млн грн порівняно з минулим роком.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює щиру подяку всім підприємцям, які продовжують працювати, дотримуються податкової дисципліни та розвивають свої громади.