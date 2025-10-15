Скорботна звістка на Тернопільщині: загинув молодий захисник Василь Ільніцький

5 жовтня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове, Покровського району Донецької області, загинув стрілець Василь Ільніцький, 1987 року народження, житель селища Скала-Подільська. Повідомляють у селищній раді. Він служив у стрілецькому взводі однієї з військових частин Збройних сил України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.

Василь був справжнім патріотом, відданим своїй країні чоловіком і воїном, який віддав своє життя за нашу свободу.

Нехай Господь прийме його душу в Царстві Небесному.

Вічна пам’ять Герою!