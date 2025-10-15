У Тернополі спецоперація проти людей у камуфляжі, які можуть бути причетні до шахрайської мобілізації!

У Тернополі триває спецоперація, в рамках якої затримують підозрілих осіб, зокрема виявлено людей у військовій формі. Як пише 20 хвилин, йдеться, ймовірно, про військовослужбовців, які займалися організацією мобілізації в регіоні. Відповідну інформацію наразі перевіряють.

Поліція підтвердила факт проведення операції та затримання осіб, однак офіційну заяву обіцяють зробити згодом. Пресслужба правоохоронців повідомила, що спецпризначенці затримують підозрілі особи, але не уточнили деталі операції.

Редакція очікує на додаткову інформацію від поліції, яка пояснить ситуацію та дасть офіційне підтвердження деталей. Спецоперація в Тернополі триває, і журналісти продовжують слідкувати за подіями.

Фото ілюстративне