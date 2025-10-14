Підприємства Тернопільщини спрямували до бюджетів майже 916 млн грн податку на прибуток

За дев’ять місяців цього року підприємства Тернопільщини поповнили зведений бюджет на 915,9 млн грн податку на прибуток. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 206,4 млн грн або 22,5%. Така динаміка свідчить про активну роботу бізнесу та його вагомий внесок у розвиток області й держави.

Із загальної суми 822,8 млн грн надійшло до державного бюджету (при прогнозі 791,6 млн грн), а 93,1 млн грн отримали місцеві громади – це на 14 млн грн більше очікуваного.

Податок на прибуток підприємств залишається одним із ключових джерел наповнення бюджетів усіх рівнів. Його стабільні надходження дозволяють забезпечувати фінансування соціальних програм, інфраструктурних проєктів та розвиток місцевої економіки.

Окрім того, чистий прибуток господарських організацій за січень-вересень цього року приніс до бюджету ще 5,1 млн грн, що вдвічі перевищує заплановані показники.

Відповідальність і фінансова дисципліна бізнесу Тернопільщини доводять: навіть у непростих умовах підприємства здатні працювати результативно, сплачувати податки та підтримувати розвиток громад.