Новий штам COVID-19 на Тернопільщині: симптоми, тестування та вакцинація

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує громадян про нові випадки інфікування COVID-19 на території області. За результатами секвенування, на 5 вересня в Україні підтверджено 225 випадків інфікування субваріантом штаму Омікрон XFG Стратус, який відрізняється від попередніх ліній тим, що часто викликає охриплість та скрипучість голосу.

Основні симптоми COVID-19:

підвищення температури;

кашель;

втома;

втрата смаку чи нюху.

Небезпечні симптоми:

утруднене дихання чи задишка;

порушення мови чи рухових функцій або сплутана свідомість;

біль у грудях.

Тестування:

Для тестування на COVID-19 можна звернутися до сімейного лікаря або пройти ПЛР-тест у медичних закладах. Самостійно можна використовувати експрес-тести, які доступні в аптеках.

Щеплення та вакцинація:

В Україні доступна омікрон-специфічна мРНК-вакцина COMIRNATY від Pfizer. Вакцинація є безоплатною, і вона доступна для дорослих, дітей від 5 до 11 років та дітей від 6 місяців до 4 років. Для вакцинації слід звернутися до сімейного лікаря або найближчого медзакладу.

Ревакцинація:

Ревакцинація проводиться для груп ризику, таких як люди старше 60 років, особи з імунодефіцитами, працівники охорони здоров’я. Її необхідно проводити раз на 6–12 місяців, в залежності від стану здоров’я.

Важливо для вагітних:

Вагітним жінкам рекомендується пройти вакцинацію проти COVID-19 на будь-якому етапі вагітності, зокрема оптимально — в другому триместрі.

Заклик до громадян:

Тернопільський обласний центр закликає громадян не зволікати з вакцинацією та ревакцинацією, щоб підвищити рівень захисту від COVID-19 та зменшити ризик важких наслідків для здоров’я.