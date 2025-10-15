Військові відпустки під час воєнного стану: що потрібно знати?

Крім щорічної, кожен військовослужбовець має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин — до 10 днів зі збереженням грошового забезпечення.

Закон не встановлює чіткого переліку причин, але орієнтовно це може бути: укладення шлюбу; тяжкий стан здоров’я або смерть рідних; пожежі чи інші стихійні лиха; виняткові випадки, коли присутність військового у сім’ї необхідна.

У рапорті слід зазначити причину відпустки й, за можливості, додати документи.

Кількість таких відпусток законом не обмежена — все залежить від обставин. Про те є припущення що не частіше ніж 1 раз на рік в залежності від виникнення сімейних обставин.

Час проїзду до місця відпустки та назад не враховується (до 2 діб в один бік).

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП