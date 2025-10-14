23 тисячі гривень зникли з рахунку пенсіонера: поліцейські встановили особу крадія

Із заявою про крадіжку 23 тисяч гривень до Тернопільського райуправління поліції звернувся місцевий житель. 63-річний чоловік став жертвою раніше судимого зловмисника.



За словами потерпілого, ще 6 жовтня він втратив барсетку з документами, банківськими картками та грошима. Пенсіонер не встиг заблокувати картки й фактично одразу на його номер надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з електронного гаманця. Із заявою про втрату особистого майна та крадіжку коштів він звернувся до Тернопільського райуправління поліції.



Проведеними оперативно-розшуковими заходами слідчі та співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за наркозлочини 25-річний тернополянин. Він у скоєному зізнався і розповів, що знайшов чоловічу сумочку, а у ній була банківська картка із зазначеним пін-кодом. Фігурант цим скористався і зняв з рахунку понад 23 тисячі гривень, витративши їх на власні потреби.



Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри відповідно до ч. 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.



Співробітники поліції наголошують, що РIN-код і банківська картка — небезпечна пара: ніколи не зберігайте особисту інформацію поруч із банківською карткою — ні в гаманці, ні в сумці. У разі втрати – зловмисники можуть скористатися цими даними та швидко зняти кошти з рахунку.







