Мінімальна заробітна плата в Тернопільській області: найменше заробляли працівники сфери мистецтва, спорту та розваг

У серпні 2025 року середня номінальна заробітна плата у Тернопільській області склала 19 837 грн, що на 0,9% менше порівняно з попереднім місяцем. Цей показник становить 76,6% від середнього рівня заробітної плати по Україні (25 911 грн).

Сфера фінансової та страхової діяльності відзначилась найвищою середньою заробітною платою — 34 186 грн, що в 1,7 рази більше за середній показник по області. Натомість працівники сфери мистецтва, спорту та розваг заробляли найменше, з отриманими 10 238 грн — лише 51,6% від середньої по області.

На 1 вересня 2025 року заборгованість із виплати заробітної плати в області становила 21,4 млн грн. Найбільше боргів зафіксовано у будівництві — 16,2 млн грн, що складає 75,7% від загальної суми заборгованості.