Зеленський призначить керівником військової адміністрації Одеси генерала СБУ

Президент Володимир Зеленський призначить Сергія Лисака, голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації, новим очільником Одеської міської військової адміністрації. Про це повідомляє поінформоване джерело “Української правди” у владних колах.

Документи щодо створення Одеської МВА та призначення нового керівника мають бути оприлюднені в найближчі дні. Водночас новину підтверджують і інші джерела, зокрема “Суспільне” та телемарафон “Єдині новини”.

14 жовтня 2025 року в своєму вечірньому зверненні президент Зеленський оголосив про наміри створити міську військову адміністрацію в Одесі.

Сергій Лисак — бригадний генерал Служби безпеки України, який з 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області. 19 липня 2022 року він був призначений начальником СБУ у Дніпропетровській області, а 7 лютого 2023 року став керівником Дніпропетровської ОВА.