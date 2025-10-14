Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Ігор Васюк з Тернопільщин

16 жовтня 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби у зв’язку з загибеллю Ігоря Васильовича Васюка, який віддав своє життя, захищаючи рідну Україну. Ігор Васюк, житель села Бриків, вважався безвісти зниклим з 27 березня 2024 року, після останнього бою поблизу Старомайорська на Донеччині, повідомляє міський голова Вадим Боярський.

16 жовтня об 11:00 в селі Бриків відбудеться чин поховання Ігоря Васюка, де його рідні, друзі та односельчани зберуться, щоб вшанувати пам’ять про відважного воїна.

Шумськ зустрічатиме Ігоря Васюка вже завтра, 15 жовтня, об 11:00 на Площі Героїв Майдану. Цього дня громада вшануватиме загиблого Героя, щоб віддати шану його мужності та відданості. Запрошуються всі жителі громади, аби вшанувати пам’ять захисника та підтримати родину в ці важкі моменти.

Вічна пам’ять Герою!