15-річна Софійка створила художній шедевр на автобусній зупинці на Тернопільщині

У селі Малі Чорнокінці, що на Тернопільщині, вже майже пів року прикрашає автобусну зупинку неймовірна художня робота 15-річної Софійки, внучки відомого майстра Василя Деренюка. За ініціативою директора ПАП «Обрій» Степана Григоровича Данилишина, в селі з’явився справжній шедевр, який додає місцевому пейзажу особливого колориту, повідомляють у Колиндянській громаді.

Софійка, молодий талановитий художник, виконала розмальовку, яка не лише приносить естетичну радість мешканцям, але й створює затишну атмосферу для всіх, хто чекає на автобус.

Влада села та місцеві жителі закликають усіх мешканців дбати про цей витвір мистецтва, підтримувати та зберігати в такому вигляді, адже навіть маленькі деталі здатні значно покращити атмосферу у громаді.

«Можливо, це дрібниця, яка створює приємну атмосферу та радує око», – наголошують в Колиндянській громаді, висловлюючи подяку всім, хто долучився до цього прекрасного оновлення.