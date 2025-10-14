Волонтери з Чехії передали позашляховик та медичні засоби для бійців стрілецького батальйону Тернопільщини

Позашляховик, медичні засоби та укомплектовані медичні рюкзаки передали бійцям батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Тернопільській області від імені громадян Чехії волонтери організації Team4Ukraine.



Чеські друзі підтримують українських захисників ще з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення ця робота лише посилилася. Волонтери систематично доставляють на передову автомобілі, технічні засоби, медичне спорядження та іншу допомогу для підрозділів, які обороняють Україну.



Представники Team4Ukraine уже не вперше надають благодійну допомогу бійцям стрілецького батальйону, які беруть безпосередню участь у бойових діях та стримують ворога на передовій. Волонтери переконані, що підтримка союзників і небайдужих людей з усього світу наближає Україну до перемоги.



Цього разу для бійців стрілецького батальйону поліції Тернопільщини передали позашляховик KIA Sorento, акумуляторні станції, комутатори, турнікети, компресійні бинти, травматичні ножиці та десять укомплектованих медичних рюкзаків.



Подякували за допомогу волонтерам та жителям Чехії від імені бійців поліцейського батальйону їхні побратими, які під час бойових дій отримали важкі поранення та проходять в Тернополі реабілітацію.



“Усе це допоможе нашим хлопцям ефективніше виконувати бойові завдання, діяти автономно у складних умовах і рятувати життя товаришів”, — зазначають представники батальйону.





