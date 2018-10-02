“Війна роботів” принесла перемогу команді студентів ТНТУ

Вітаємо команду студентів кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем ТНТУ ім. І. Пулюя із третім місцем на міжнародних змаганнях з робототехніки, які тривали 14 – 16 вересня в Одеському національного політехнічному університеті і були присвячені 100-річчю навчального закладу.

Змагалися за перемогу Смолюх Іван (гр. РІм-51), Батюк Віталій (гр. РНм-51), Камуля Павло (гр. РНм-51) та керівник команди — ст. викладач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем к.т.н. Стрембіцький Михайло.

Тернопільські студенти презентували свої розробки разом із 18-ма студентськими командами з України, Німеччини, Польщі, Болгарії та Білорусі. Втім, тернопільські політехніки вразили унікальною розробкою автомобіля-робота, значна частина деталей якого була надрукована на 3D-принтері.

Оснащений навігаційними сенсорами і керований розробленим мікроконтролерним блоком та спеціальним програмним забезпеченням, мобільний робот успішно виконав завдання конкурсу та оминув усі перешкоди, адже проїхати потрібно було 10 кіл (майже 500м) складною трасою із кутами повороту під 90 градусів та кутами підйому і спуску біля 15 градусів.

Наступного разу на трасу “розумних роботів” уже зведе Кубок «Львівської політехніки». Бажаємо нашій команді успіхів у подальшому вдосконаленні апаратно-програмних засобів робо-автомобіля та нових перемог.