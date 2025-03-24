Укрзалізниця зазнала масштабної кібератаки

Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало минулу добу й продовжується зараз.

Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко, без затримок, і всі операційні процеси руху налагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її й найпідлішими кібератаками.

Оскільки й раніше Укрзалізниця ставала обʼєктом кібератак ворога, у компанії впроваджені протоколи резервування.

Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості.

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними, і протягом цього дня готуємось ще працювати в офлайн-режимі.

Як ми працюємо?

✅Квитки продаються через каси. Ми посилюємо каси персоналом, розширюємо графіки роботи.

✅На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн).

✅У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (перепрошуємо наперед, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх).

Якщо ви плануєте подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25 березня, то:

✅Наполегливо просимо не штурмувати каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправленням сьогодні-завтра.

✅Ми поінформуємо відразу після відновлення онлайн-сервісів, і всі зможуть придбати квиток онлайн.

Як повернути квитки?

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 24 березня, можна зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправлення вашого рейсу надіслати нам на services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

Просимо повідомляти про будь-які інші нестандартні випадки на ➡ services.uz.gov.ua@gmail.com.

Велика подяка працівникам вокзалів, станцій, пасажирським бригадам, усім залізничникам і партнерам, які оперативно долучились до подолання наслідків атаки.



Продовжуємо рух🚆