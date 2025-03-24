Хвилина мовчання на честь Григорія КАСЯНЧУКА

Григорій КАСЯНЧУК прожив 55 років, сповнених гідності та відваги. Він народився 27 червня 1967 року і став людиною, яка не вагалася, коли Батьківщина покликала на захист.

Побратими згадують його як надійного товариша, який завжди був готовий підставити плече у складну хвилину. Григорій захищав українські позиції біля Степногірська на Запоріжжі, де 20 грудня 2022 року потрапив під ворожий артилерійський обстріл.

Тиждень лікарі боролися за його життя у військовому шпиталі, але 27 грудня Григорій відійшов у вічність, залишивши у скорботі цивільну дружину Оксану Анатоліївну та маму.

За мужність у захисті України Григорій КАСЯНЧУК посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Останній спочинок Григорій знайшов на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в Тернополі, але пам’ять про нього житиме вічно.