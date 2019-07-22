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На Тернопільщині горіла виборча дільниця

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Близько 12:45 в с. Слобідка – Мушкатівська, Борщівського району Тернопільської області – у підвальному приміщенні сільського клубу виникла пожежа сміття на площі 0,5 м.кв.
В фойє даної будівлі розміщена виборча дільниця №610118 (виборчого округу №167). Завдяки оперативним діям рятувальника, що чергує на виборчій дільниці, пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії та не допустити її розповсюдження на інші приміщення будівлі.
Оскільки задимлення у приміщенні голосування не було, дільниці роботу не припиняла.
Попередня причина виникнення загорання – необережне поводження з вогнем не встановленою особою.

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