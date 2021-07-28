30 тисяч доз американської вакцини отримала Тернопільщина: де отримати?

Понад 30 тис. доз американської вакцини Moderna отримала Тернопільщина. Нині препарат доступний для роботи мобільним бригадам у центрах масової вакцинації.

Вакцина розроблена американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань. Moderna є так званою РНК-вакциною, яка несе частину генетичного коду вірусу й імунна система людини сама виробляє антигени. Аналогічно працює і вакцина Pfizer-BioNTech.

“Щеплення препаратом Moderna відбувається у місті Тернополі на вулиці Коцюбинського, 3. Зауважу, що ця вакцина користується популярністю серед тернополян. Moderna – це мРНК вакцина так, як і Pfizer, вона надає 95% захисту від COVID-19. На сьогоднішній день особливо актуально вакцинуватися, оскільки зараз низький рівень захворюваності і є менше ймовірність захворіти і бути в інкубаційному періоді”- розповіла директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, центр вакцинації у Тернополі на вулиці Коцюбинського працює із 9.00 до 16.00 у будні та вихідними.